СМИ: Иран нарастил запасы высокообогащенного урана

11 ноя. 7:05

Иран с сентября увеличил запасы обогащенного до 60% урана на 6,7 кг, пишет Politico со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным издания, МАГАТЭ считает, что Иран увеличил имеющиеся запасы урана с момента подготовки аналогичного отчета в сентябре. В частности, по состоянию на 22 октября Иран располагал 62,3 кг урана, обогащенного до 60%, что на 6,7 кг больше, чем в сентябре.

Кроме того, из отчета агентства также следует, что общее количество обогащенного урана в стране составляло 3 673,7 кг, что на 267,2 кг меньше, чем в сентябре.