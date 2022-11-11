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Кормье рассказал, почему Хабиб более великий боец, чем Мохаммед Али

Кормье рассказал, почему Хабиб более великий боец, чем Мохаммед Али

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, почему считает Хабиб Нурмагомедов является более великим бойцом, чем Мохаммед Али.

Первое место в рейтинге американца занимает Флойд Мейвезер, второе – Хабиб Нурмагомедов, а третье – Мохаммед Али.

"Можете не соглашаться с третьим местом Али. Он один из величайших боксеров всех времен, но также он делал много вещей за пределами ринга, и поэтому мы его провозгласили величайшим. Я это понимаю, но верхнюю часть рейтинга оставил для непобежденных", – поведал Кормье.

Он напомнил, что у Мохаммеда Али были поражения, а Нурмагомедов одержал победы во всех своих 29 поединках, в которых участвовал. "То, как он победил Макгрегора, – бесподобно. Он мог защищать пояс так долго, как захотел бы", – цитирует Кормье Чемпионат.com.

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