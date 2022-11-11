Нетаньяху будет расширять мирные договоры с арабскими странами

11 ноя. 6:45

Лидер победившей на выборах в израильский парламент партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил о том, что будет расширять круг мирных соглашений между Израилем и арабскими странами. Об этом он заявил в беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем

Далее Нетаньяху также роль Германии в этом «историческом процессе». «Мы договорились работать вместе для дальнейшего расширения экономических и политических отношений между Германией и Израилем», - сказал он.

Позднее Нетаньяху сообщил, что побеседовал также с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бен Заидом, с которым договорился развивать отношения после подписанного два года назад мирового соглашения. Шейх пригласил израильского политика посетить Эмираты.