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Турция оснастит ударные БПЛА Akıncı радарами AESA

Турция оснастит ударные БПЛА Akıncı радарами AESA

Радары AESA (Активный электронный сканирующий массив) турецкого производства, которыми планируется оснастить модернизированные самолеты F-16 ВВС Турции, появятся вначале на вооружении ударных БПЛА Akıncı, сообщил глава Управления оборонпрома при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

Он отметил, что страна нацелена на максимальное импортозамещение авиационных систем и боеприпасов. «Все наработки и опыт будут использованы и внедрены при разработке отечественного самолета пятого поколения. Отечественные радары вначале получит беспилотная авиация, а уже потом F-16. То есть очень скоро мы применим БПЛА с отечественными радарами AESA», - сказал он в ходе посещения предприятия флагмана оборонпрома Турции – компании ASELSAN в районе Гёльбашы в Анкаре, где был проинформирован о проекте модернизации авиапарка ВВС страны.

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