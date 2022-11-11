Байден сказал, когда инфляции к норме в США

11 ноя. 6:05

США потребуется время для того, чтобы вернуть показатели инфляции к нормальному уровню, заявил президент США Джо Байден.

По его словам, решение этой проблемы является приоритетом для американской администрации.

"Потребуется время для того, чтобы вернуть инфляцию к нормальному уровню. Мы видели, что по ходу дела имелись проблемы, я это осознаю, но мы предельно сосредоточены на этом", - сказал он, выступая в четверг в Вашингтоне.

Ранее Байден заявлял о том, что власти США по итогам октября достигли прогресса в борьбе с инфляцией.