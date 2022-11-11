Казахстан примет Дни культуры Узбекистана

11 ноя. 5:25

Дни культуры Узбекистана пройдут в Астане с 21 по 25 ноября, сообщила глава комитета культуры Минкультуры и спорта Роза Карибжанова.

"Кроме того, 28-30 ноября в Беларуси в рамках Дней культуры Казахстана планируется организовать гала-концерт с участием казахстанских мастеров искусства и творческих коллективов, выставку прикладного искусства, показать казахстанское кино", - цитирует ее "Sputnik Казахстан".

Также она рассказала, что в сентябре в Астрахани и Казани прошли Дни культуры Казахстана, где участвовали казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы и мастера искусств.