ООН рассчитывает на успех на встрече с Россией по экспорту продовольствия

10 ноя. 23:55

Организация Объединенных Наций (ООН) надеется, что завтрашняя встреча с Россией в Женеве позволит продвинуться в вопросе экспорта продовольствия и удобрений. Об этом заявила 10 ноября заместитель представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле.

"Мы надеемся, что предстоящие завтра консультации в поддержку усилий генерального секретаря по полному выполнению подписанных в июле соглашений будут способствовать продвижению в вопросе беспрепятственного и скорейшего импорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки", - цитирует ее ТАСС.

Российскую делегацию на встрече возглавит представлять замглавы МИД Сергей Вершинин, а со стороны ООН в ней будут участвовать гендиректор ЮНКТАД Ребека Гринспен и зам генсекретаря Мартин Гриффитс.

Трембле обратила внимание на то, что 11 ноября пройдут именно двусторонние переговоры между Россией и ООН, в них не будут участвовать другие стороны "зерновой сделки".