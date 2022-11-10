Мехрибан Алиева посетила выставку "Краски Узбекистана" в Самарканде

10 ноя. 23:31

Первый вице-президент, Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева в Самарканде в рамках Саммита Организации тюркских государств посетила выставку "Краски Узбекистана".

Мехрибан Алиева ознакомилась с экспозицией вместе с Первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой, Первой леди Турции Эмине Эрдоган и супругой премьер-министра Венгрии Анико Леваи.

На выставке представлены более 90 произведений 14 художников, в том числе известные произведения из коллекции расположенного в Нукусе Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. Савицкого. Экспозиция охватывают все направления изобразительного искусства Узбекистана ХХ века.

После выставки Первые леди стран приняли участие в организованном ужине, затем посмотрели балет "Лазги" в Самаркандском областном театре музыки и драмы имени Хамида Алимджана.