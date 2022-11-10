Байден не собирается встречаться с Лавровым на саммите G20

10 ноя. 23:33

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита "Большой двадцатки" (G20), который состоится на Бали 15-16 ноября. Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У президента нет планов встречаться с российским министром иностранных дел", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД Сергей Лавров.