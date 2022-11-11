Священный город у белоснежных террас Памуккале

Иераполис, "Священный город", остается одним из самых популярных туристических мест в Турции, так как находится на территории местности Памуккале, славящейся своими геотермальными источниками в белых скалах известняка. Первые постройки на месте Иераполиса появились во 2 тысячелетии до н.э. у подножия потухшего вулкана. Сам город был основан намного позже, в 190 году до н. э царем Пергама Эвменом II на месте древних сооружений. Эта версия подтверждается тем, что многие постройки Иераполиса собраны из разных блоков, будто заимствованных из других зданий.

Позднее, в 133 году до н. э. город стал частью Римской империи: в тот период были построены огромные римские бани, широкие дороги, центральная улица, театр, фонтан, а также канализационная система. Тогда и наступил расцвет Иераполиса. Население города увеличилось до 100 тысяч человек. "Священный город" стал курортом для римских аристократических семей, куда приезжают за исцелением со всей Римской империи. Однако не всем удавалось исцелиться, и для захоронения этих людей на территории города был возведен некрополь.

В Иераполисе часто менялась власть и уже в 395 году город перешел Византии, а в 1210 году – под власть турок. Город был построен в сейсмически активной зоне, из-за чего часто переживал землетрясения, поэтому неоднократно отстраивался заново. Однако в 1354 году после мощного Фракийского землетрясения "Священный город" был окончательно разрушен.

Эти места сыграли важную роль в распространении христианства. По некоторым данным, благодаря апостолу Филиппу здесь стали появляться первые христианские общины. По приказу проконсула Римской империи Филипп был распят за свою проповедническую деятельность, а недалеко от места его гибели построили храм, где находилась гробница святого.

Среди достопримечательностей, расположенных на территории Иераполиса, есть развалины языческого храма, который был возведен в честь бога подземного царства мертвых Плутона (он же Аид). Позади храма находится пещера Плутониум, огражденная саркофагом из камня. Считалось, что именно там и находятся врата в ад, охраняемые Цербером, ядовитое дыхание которого убивало все живое. Из расщелины на этом месте, действительно, поднимались ядовитые испарения, чем пользовались языческие жрецы. Во время своих ритуалов они открывали отверстие в полу храма, которое вело к ядовитому подвалу, подносили к нему клетку с птицами и опускали ее ненадолго в подвал. Этого было достаточно для того, чтобы убить птиц и, тем самым, произвести впечатление на народ, который после такого свято верил, что любой, кто осмелится попасть в пещеру, обречен на гибель и встречу с Плутоном.

Хорошо сохранился в Иераполисе античный театр. Сооружение по своей величине уступает лишь театру Эфеса и театру Аспендоса. В театре 45 рядов, на которых могли расположиться более 12 тысяч зрителей. Была и ложа для почетных гостей. Сцена театра украшена барельефами, которые повествуют о жизни богов. Сейчас в театре проводят международный музыкальный фестиваль.

В любом крупном римском городе была главная улица. В Иераполисе она сочеталась с Византийскими и Южными воротами, а ее протяженность составила около 1 километра. Там же располагался и общественный туалет – латрина, который был обязательным публичным сооружением. В городе также была рыночная площадь (Агора), на которой помимо ярмарок проводили и масштабные мероприятия.

Римские бани (термы) позднее были переделаны в христианскую базилику и музей Иераполиса. Рядом с последним располагается еще одно интересное место – бассейн Клеопатры, который образовался после очередного землетрясения. Вода в бассейне абсолютно прозрачная.

В 1988 году руины города Иераполис и Памуккале были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но турецкие власти время от времени пытаются закрыть Памуккале, которому огромные толпы туристов наносят непоправимый урон.