Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган вошли в список 500 самых влиятельных мусульман

10 ноя. 23:16

Турецкий лидер занял четвертое место престижного рейтинга, составленного Королевским исламским центром стратегических исследований в Аммане

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган вошли рейтинг «500 самых влиятельных мусульман» на 2023 год.

Рейтинг публикуется Королевским исламским центром стратегических исследований в Аммане ежегодно, начиная с 2009 года.

В публикации отмечено, что Ильхам Алиев является президентом Азербайджана с 2003 года, за него на каждых последующих выборах голосуют свыше 80% избирателей. Он является председателем партии «Ени Азербайджан» и активным членом Организации Исламской Конференции. Ильхам Алиев выступает за развитие умеренного, культурного ислама.

Турецкий лидер занял четвертую строчку в рейтинге. В августе 2014 года он стал первым всенародно избранным президентом Турции, спустя четыре годы был переизбран. Во время его президентства в стране наблюдался явный экономический рост, Турция превратилась в крупную мировую державу. Отмечен непоколебимый авторитет Эрдогана на мировой арене.

Топ-3 рейтинга заняли король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз ас-Сауд, Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад ас-Сани.