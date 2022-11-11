Турция и Ближний Восток страдают из-за повышения процентных ставок США

Некоторые страны повышают процентные ставки вслед за США, чтобы сдержать отток капитала, но Турция поступает иначе. По мнению аналитиков, решение США поднять процентные ставки оказывает давление на ближневосточные экономики, пишет The Jerusalem Post.

Джем Чакмаклы, доцент экономики из стамбульского университета Коч рассказал в интервью The Media Line, что особенно сильно повышение ставок сказывается на импорте товаров. Значительное давление испытывает и без того пострадавшая турецкая валюта. Потерявшая в прошлом году 44% стоимости лира продолжает обесцениваться.

Комбинация обесценивания местных валют и усиление американского доллара приводит к росту стоимости импорта. ”Общая сумма, которая тратится на импорт, значительно возросла в связи с обесцениванием валют”, - говорит Чакмаклы. Даже если товары предназначены для внутреннего пользования, то для производства многих из них необходимо импортное сырье - в конечном счете турецким потребителям приходится платить больше, а торговый дефицит увеличивается.

”Получается замкнутый круг, - говорит экономист. - Валютный шок, затем инфляция, которая усиливаясь, увеличивает давление на валюты, и так снова и снова”.

По официальным данным, инфляция в Турции составляет 80%, но независимые экономисты уверены, что цифра выше. Власти ограничивают независимость Центрального банка страны, требуя удерживать процентные ставки на низком уровне. Такой подход противоречит традиционной экономической политике, которая предусматривает повышение ставок для борьбы с инфляцией.

Между тем при Реджепе Тайипе Эрдогане в Турции наблюдается стабильный экономический рост. Но увеличение процентных ставок означает подорожание заимствования, что, в свою очередь, может снизить инвестиции и ограничить рост, а репутация турецкого президента среди может пострадать за восемь месяцев до выборов. "Глобальная инфляция играет определенную роль, но основная причина роста цен — денежно-кредитная политика”, - считает Чакмаклы.

МВФ: не производящие нефть ближневосточные страны столкнуться с замедлением экономического роста

Международный валютный фонд на прошлой неделе предупредил, что государства Ближнего Востока, которые не производят нефть, ожидает замедление экономического роста. Тем не менее, по прогнозам, рост в регионе составит 5%. По словам Надера Хабиби, профессора экономики и эксперта по Ближнему Востоку в Брандейском университете, повышение некоторыми странами региона процентных ставок по примеру США ведет к экономическому замедлению на Ближнем Востоке. Государствам приходится повышать ставки, чтобы избежать оттока капитала, но при этом стоимость заимствования растет.

Хабиби предупреждает, что последствия кризиса будут не только экономическими. ”Есть определенный предел обременения потребителей, многие из которых уже на пороге бедности. Чрезмерно быстрый рост стоимости топлива и продуктов питания окажет негативное влияние на многих, что может привести к нестабильности. Уличные протесты вполне вероятны, поскольку продукты питания дорожают”, - объяснил Хабиби.

Серия протестов на Ближнем Востоке, получившая название ”арабская весна”, началась в Тунисе в 2010 году. Хабиби уверен, что сегодня угрозы смены режимов нет, поскольку правительства лучше подготовлены к подавлению протестов. Однако, по его словам, в Европе может увеличиться число мигрантов, бегущих от экономических проблем, в частности, из Ливана, Туниса и Египта.

Число беженцев, проживающих в Турции, в основном сирийцев, на протяжении многих лет пытающихся попасть в ЕС, может увеличиться в связи с растущими антимигрантскими настроениями.

По словам Хабиби, в регионе наблюдаются и позитивные тенденции: за счет сильного доллара и снижения нефтяного предложения из-за кризиса на Украине, доход ближневосточных стран-производителей нефти увеличивается. Правда, для тех, кто импортирует энергию, сложившаяся ситуация - еще одна причина высоких цен и давления на экономику.