Эрдоган и Мирзиеев провели переговоры в Самарканде (ВИДЕО)

10 ноя. 22:54

Вечером 10 ноября в Самарканде состоялась встреча президентов Турции и Узбекистана Реджепа Тайипа Эрдогана и Шавката Мирзиеева. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации турецкого лидера.

В ходе переговоров Мирзиеев наградил своего коллегу высокой государственной наградой - орденом "Имама Бухари". Он также отметил роль президента Турции в развитии и укреплении дружественных связей между двумя странами.

Помимо этого, президент Узбекистана оценил успехи, достигнутые Турцией под руководством Эрдогана, передает агентство Anadolu.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл сегодня в Самарканд. В ходе поездки он примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который начнется в пятницу, 11 ноября.