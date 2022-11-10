В индустриальных парках Дагестана за год создали около 1,3 тыс рабочих мест

10 ноя. 21:52

За минувший год в индустриальных парках Дагестана создали примерно 1,3 тыс рабочих мест. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе главы региона.

Глава Дагестана Сергей Меликов обратил внимание на то, что рост важнейших показателей деятельности таких специализированных территорий наблюдается, несмотря на непростую экономическую ситуацию. "В частности, увеличилось количество резидентов и рабочих мест: это 36 единиц и около 1,3 тыс рабочих мест соответственно", - цитирует его ТАСС.

Руководитель республики также отметил, что в настоящее время в регионе функционируют 7 государственных и частных индустриальных парков.