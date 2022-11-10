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В индустриальных парках Дагестана за год создали около 1,3 тыс рабочих мест

В индустриальных парках Дагестана за год создали около 1,3 тыс рабочих мест

За минувший год в индустриальных парках Дагестана создали примерно 1,3 тыс рабочих мест. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе главы региона.

Глава Дагестана Сергей Меликов обратил внимание на то, что рост важнейших показателей деятельности таких специализированных территорий наблюдается, несмотря на непростую экономическую ситуацию. "В частности, увеличилось количество резидентов и рабочих мест: это 36 единиц и около 1,3 тыс рабочих мест соответственно", - цитирует его ТАСС.

Руководитель республики также отметил, что в настоящее время в регионе функционируют 7 государственных и частных индустриальных парков.

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