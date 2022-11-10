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ЕС ежегодно выделял на помощь Армении свыше 65 млн евро

ЕС ежегодно выделял на помощь Армении свыше 65 млн евро

Европейский союз последние 8 лет ежегодно выделял на помощь Армении посредством различных программ свыше 65 млн евро. Об этом говорится в опубликованном 10 ноября исследовательским центром Европарламента "оценочном обзоре" отношений ЕС с Азербайджаном и Арменией.

В нем сказано, что Армения получала по 65 млн евро в период с 2014 по 2021 год.

В обзоре отмечается, что изначально речь шла о предоставлении 44 млн евро, однако в итоге сумма была увеличена в связи с "положительными демократическими процессами".

При этом на Азербайджан выделялось лишь 24 млн евро.

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