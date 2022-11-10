Иран поможет Армении готовить полицейских в зоне Зангезурского коридора

10 ноя. 22:22

Состоялась встреча главы полиции Армении Ваге Казаряна с Чрезвычайным и Полномочным послом Ирана в республике Аббасом Бадахшана Зохури.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в правоохранительной сфере, которое осуществляется на основе подписанного в 2012 году меморандума о взаимопонимании между МВД Ирана и полицией Армении.

Казарян отметил, что в составе криминальной полиции Армении создано подразделение, которое занимается предупреждением и выявлением случаев незаконного оборота наркотиков в социальных сетях и информационных платформах. Отдел этого ведомства расположится в городе Мегри Сюникской области.

Приветствуя открытие в Мегри профессионального подразделения полиции, посол выразил мнение, что это еще больше повысит уровень безопасности на границе, и выразил поддержку иранской стороны в этом направлении.

Зохури рассказал о борьбе иранских правоохранителей с оборотом наркотиков и терроризмом.

Город Мегри расположен в зоне прохождения Зангезурского коридора.