"Верхний Ларс" увеличил пропускную способность до 950 автомобилей в сутки

11 ноя. 1:46

Пропускная способность пограничного перехода "Верхний Ларс" была увеличена в пять раз, но еще остаются нерешенные вопросы, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ Казбек Тайсаев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения.

Он рассказал, что сегодня «Верхний Ларс» за сутки может пропускать 950 транспортных единиц. "У нас уже есть опыт решения вопросов, которые возникали на этом погранпереходе. В свое время пропускная способность МАПП "Верхний Ларс" была 180 машин, но после того, как наши коллеги из парламента Армении вышли с инициативой проработать этот вопрос, чтобы увеличить возможность данного таможенного погранперехода, мы провели необходимую работу", - рассказал Тайсаев.

По его словам, сегодня возникают новые проблемы и новые вопросы. "Мы определись по тем проблемам, которые есть и договорились о проведении совместного заседания уже в декабре, в Москве", - добавил он.

Тайсаев отметил, что важно обсуждать возможности и других транспортных коммуникаций для дальнейшего развития текущих экономических проектов.

Проверки на "Верхнем Ларсе" ужесточили после взрыва на Крымском мосту - по данному делу проходит армянский водитель. Строгий контроль замедлил скорость прохождения МАПП, длинные очереди вернулись.

Военно-грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.