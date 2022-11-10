В Ингушетии пройдет турнир среди таксистов

10 ноя. 21:41

Министерство промышленности и цифрового развития Ингушетии проведет конкурс "Лучший водитель такси", сообщает пресс-служба ведомства.

"Конкурсантов будут оценивать по их практическим и теоретическим знаниям в области пассажирских перевозок. Уникальность конкурсной программы заключается в том, что она разработана в рамках региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что принять участие в соревнованиях может абсолютно любой работник данной сферы.

Конкурс пройдет в два этапа - знание ПДД и навыки скоростного маневрирования на легковом автомобиле. 21-22 ноября эксперты выберут лучших водителей такси и наградят номинантов кубками и ценными призами.

