Дания разрешила Nord Stream обследовать поврежденные "Северные потоки"

10 ноя. 22:14

Дания дала компании Nord Stream AG разрешение на собственное расследование повреждений газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, сообщает Датское радио.

Выдачу оператору газопроводов подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд.

Ранее Nord Stream AG обследовала поврежденный участок в ИЭЗ Швеции, на дне Балтийского моря обнаружены "искусственные воронки глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга, а на участке между воронками разрушен газопровод".

Ранее Дания и Швеция пришли к выводу, что газопроводы были взорваны, но считают невозможным выяснить, кто стоял за диверсией.