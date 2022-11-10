РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дания разрешила Nord Stream обследовать поврежденные "Северные потоки"

Дания разрешила Nord Stream обследовать поврежденные &quot;Северные потоки&quot;

Дания дала компании Nord Stream AG разрешение на собственное расследование повреждений газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, сообщает Датское радио.

Выдачу оператору газопроводов подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд.

Ранее Nord Stream AG обследовала поврежденный участок в ИЭЗ Швеции, на дне Балтийского моря обнаружены "искусственные воронки глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга, а на участке между воронками разрушен газопровод".

Ранее Дания и Швеция пришли к выводу, что газопроводы были взорваны, но считают невозможным выяснить, кто стоял за диверсией.

825 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version