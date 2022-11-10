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Алматы и Капшагай свяжет пригородный поезд 

Алматы и Капшагай свяжет пригородный поезд 

Уже 11 ноября текущего 2022 года на линию выйдет новый пассажирский пригородный поезд Алматы – Конаев (Капшагай), который будет курсировать один раз в сутки. В составе поезда всего три вагона на 175 мест. 

"Отправление со станции "Алматы-1" в 06:44 и прибытие на станцию "Капшагай" в 08:35, а также отправление со станции "Капшагай" в 19:15 и прибытие на станцию "Алматы-1" в 20:50", - рассказали в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктрного развития страны, передает "АиФ-Казахстан". 

Напомним, поручение разработать доступный транспорт в регионе дал в ходе рабочей поездки в Алматинскую область 19 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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