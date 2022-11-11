Узбекистан активно скупает золото и не собирается останавливаться

Узбекистан увеличил долю драгоценного металла в своих золото-валютных резервов на сумму $32 млрд, почти до двух третей, отказавшись от плана снизить ее до 50% за счет покупки суверенных облигаций США и Китая. По данным Всемирного совета по золоту, на сегодняшний день в Узбекистане доля этого металла по отношению к валютам самая высокая среди развивающихся экономик.

Как сообщает Bloomberg, общие резервы Узбекистана выросли на четверть после того, как Центробанк сообщил о возможном постепенном отказе от слитков три года назад. ”Мы были заинтересованы в покупке облигаций, но сам рынок помешал нашим планам”, - рассказал заместитель председателя Центрального банка Бехзод Хамраев. Когда в разгар пандемии, в 2020 году, цены на золото упали до рекордных значений, Центральный банк сменил курс. ”Цена была хорошей и мы решили не отказываться от золота”, - сказал Хамраев.

По информации Всемирного совета по золоту, который стимулирует спрос на этот металл, в этом году самая густонаселенная страна Центральной Азии стала рекордсменом. За прошедший квартал суммарно всеми государствами было приобретено 400 тонн золота, что в четыре раза больше по сравнению с уровнем предыдущего года, при этом Узбекистан закупил 26 тонн, уступив только Турции.

Привлекательность золота для инвесторов возросла после того, как против Центрального банка России, крупнейшего торгового партнера Узбекистана, были введены санкции.

Ограничения со стороны США и их союзников отрезали России доступ к $300 млрд резервов в иностранной валюте, в частности, в долларах и евро, но слитки практически не пострадали. Стоимость золота превысила $2 тыс. за унцию в марте. Спрос на драгоценный металл вырос, поскольку золото стало инструментом хеджирования на фоне глобальных инфляционных шоков. С тех пор стоимость доллара выросла, а казначейские облигации были распроданы в связи с тем, что ФРС агрессивно поднимала процентные ставки. Золото, в свою очередь, дешевело на протяжении семи месяцев подряд: это самый длинный период падения цены с конца 1960-х годов.

В период пиковой стоимости в первом квартале узбекский Центральный банк продал 50 тонн, частично компенсировав их внутренним закупками. С тех пор слитки на рынке не появлялись в связи с ожиданиями улучшения прогнозов. ”Есть два фактора, нас интересующих: цена сегодня и цена завтра, - говорит Хамраев. - Цены растут, или уже выросли и вскоре пойдут на спад? Мы ждем нужного момента. Если цена растет, мы не будем спешить с распродажей”.

Узбекистан занимает 11-е место в мире среди производителей золота

Центральный банк выкупает все местное производство, составляющее более 100 тонн ежегодно. Банк платит производителям в местной валюте, а затем распродает доллары, чтобы компенсировать закупки. За первые десять месяцев года банк уже приобрел 86,5 тонн, увеличив запасы до 399 тонн.

Хотя исторически золото хорошо себя зарекомендовало в периоды нестабильности, на этот раз все может быть по-другому, поскольку глобальные центральные банки не намерены поддерживать экономический рост, говорит Хамраев. ”Обычно, когда начинается кризис, золото дорожает, - объясняет заместитель председателя Центрального банка Узбекистана. - Но стоит ли ожидать роста при падении ликвидности? Вот это большой вопрос”. Хамраев в шутку сказал, что не был бы против, если бы все резервы Узбекистана были в золоте, хотя такой сценарий ”логически невозможен”, поскольку Центральному банку нужны наличные. Один из механизмов предотвращения несвоевременной продажи золота - проведение свопов с узбекским суверенным фондом.

Что касается наличных, Центральный банк держит их на депозитах. ”Ставки сейчас лучше, лучше, чем у облигаций, - говорит Хамраев. - Такой вот компромисс: золото дешевле, а ставки по депозитам - хорошие”.