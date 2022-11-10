Греф назвал условие снижения ставок по ипотеке в России

10 ноя. 21:18

В России ставки по ипотеке могут в дальнейшем стать ниже при условии, если не будет расти инфляция, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести".

По его словам, ипотека для россиян "остается доступной", в регионах стабилизировались цены на недвижимость, а в Москве на первичном рынке жилья произошло серьезное падение цен. "Ставки по ипотеке остаются доступными, у нас средние ставки чуть выше 10%, с господдержкой - 6,4%, самая дешевая ипотека для семей с детьми - порядка 4,5%. И если инфляция не будет расти, то я думаю, что ставки дальше могут снижаться", - рассказал Греф.

Глава Сбербанка добавил, что в целом рынок недвижимости в России "нащупывает свое новое равновесие".

Влияние на ситуацию будет иметь и макроэкономика, отметил он. "Что будет с экономическим ростом в США - пока перспективы не очень хорошие. Очень внимательно смотрим за экономическим ростом в Китае. Ну и как долго продлится стагнация в Европе. Это как бы три фактора, которые во многом будут определять ситуацию", - пояснил Греф.