Минск и Тегеран обсудили прямое авиасообщение и потенциал коридора "Север-Юг"

10 ноя. 21:12

Беларусь и Иран обсудили возможность открытия авиасообщения, а также перспективы использования коридора "Север-Юг".

В четверг состоялась встреча министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко с послом Ирана в республике Саидом Яри. "На встрече обсуждали вопросы отмены разрешительной системы на осуществление международных автомобильных перевозок, открытие авиасообщения между странами, а также развитие перевозок с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора "Север - Юг", - сообщает пресс-служба министерства.

Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в транспортной сфере. "Транспорт и логистика являются важнейшими приоритетами в совместной работе двух стран. Мы имеем достаточно перспектив и возможностей для реализации намеченных шагов по расширению сотрудничества", - заявил Авраменко.