РЖД попросили Евросоюз отменить санкции против компании

10 ноя. 20:42

Российские железные дороги (РЖД) повторно обратились в Совет ЕС с просьбой как можно скорее рассмотреть заявление об отмене санкций и принять по нему объективное решение. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



В РЖД отметили, что с момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более трех месяцев, однако никакого ответа до сих пор нет.



"В документе было отмечено, что санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО "РЖД" выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации. Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС", - поведали в пресс-службе.



В РЖД обратили внимание на то, что Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкциями блокирует их поставки и ремонт, тем самым создавая угрозу безопасности перевозок. При этом в самом Евросоюзе железнодорожный транспорт позиционируется как массовый. Экспортные эмбарго в отношении железнодорожной техники стали причиной прекращения выполнения договорных обязательств компаниями "Сименс" и "Тальго" по поставкам и техническому обслуживанию поездов "Сапсан", "Ласточка", "Стриж", пояснили в холдинге.



Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении РЖД 26 февраля из-за событий на Украине. Позднее санкции против перевозчика ввели Канада и Великобритания. 19 июля холдинг РЖД направил в Совет ЕС заявление с призывом отменить санкции, введенные ЕС.