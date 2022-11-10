Шельф Дубая засыплют новыми островами

Один из ведущих застройщиков Дубая, девелоперская компания Nakheel заявила о получении финансирования в размере $4,6 млрд от местных инвесторов. На эти деньги планируется создать новые проекты, в том числе построить курорты на островах Дубая, расположенных у северного побережья эмирата.

Как отмечает Middle East Eye, компания, создавшая "Пальмовые острова", каждый из которых имеет форму этого дерева - одну из главных достопримечательностей ОАЭ - на фоне бума на рынке недвижимости в эмирате намерена построить еще несколько искусственных островов. Nakheel сообщила на этой неделе, что финансирование было обеспечено синдикатом из трех местных кредиторов - Emirates NBD, Mashreq Bank и Dubai Islamic Bank.

Nakheel рассматривается как важный участник в разрешении дубайского долгового кризиса 2009-2010 годов.

Проект "Острова Дубая" будет включать пять островов площадью 17 кв. км. На них будут расположены апартаменты с видом на море и более 80 курортов и отелей, в том числе семейные и эко-отели, оздоровительные центры, а также отели класса люкс.

"Расположенные вдоль северного побережья Дубая острова, куда легко добраться как по суше через автомобильные мосты, так и по морю на водном транспорте, в будущем станут неотъемлемой частью эмирата", - указано на веб-сайте компании.

Несмотря на то, что компания внесла огромный вклад в развитие рынка недвижимости Дубая, с ней связано несколько скандалов. Амбициозный проект строительства всемирно известных "Пальмовых островов" вызвал массовую критику со стороны экологов. По данным Агентства по охране окружающей среды Абу-Даби, проект не только радикально изменил местную экосистему, но и сами эти острова могут уйти под воду. Экологи также уверяют, что в результате работ по извлечению грунта со дна изменился характер волн, температуры и эрозии в близлежащих водах Персидского залива, а также был уничтожен целый коралловый риф.