Школьникам Сочи будут преподавать азы экологии 

11 ноя. 0:27

Учащиеся средних школ Сочи изучат основы экологического менеджмента в туристической индустрии на примере крупнейшего горного курорта страны – соответствующую программу разработали специалисты городской системы детского образования, дирекции Сочинского нацпарка и курорта "Роза Хутор".

В образовательной программе естественнонаучной направленности "Сочи - территория природного туризма" рассматриваются различные аспекты профессии природоохранной деятельности в туристской сфере. Школьников, которые сделают выбор в пользу ее изучения в качестве внеклассной нагрузки, ждет знакомство с теоретическими основами планирования и реализации природоохранных мероприятий в сфере туризма и решение практических задач на базе круглогодичного горного курорта, передает портал Юга.ру. Важная особенность программы - ее ориентация на организацию туризма на территории Сочинского национального парка.

"Сочинский нацпарк стал первым в нашей стране. За прошедшие неполные 40 лет мы накопили огромный опыт, которым готовы делиться с подрастающим поколением. Наша задача - вдохновить их практическим умением постановки и решения зачастую очень сложных природоохранных задач", - отметила главный научный сотрудник дирекции нацпарка, один из разработчиков программы Галина Солтани.

Программа предусматривает 32-часовой курс, включающий изучение теоретического материала в классе, а также ознакомительный выезд на горный курорт "Роза Хутор", где школьники встретятся с штатными экологами и получат возможность взглянуть на будущую профессию с практической стороны. Курс ориентирован на учеников средней и старшей школы, интересующихся природоохранной тематикой. После пробного запуска на базе эколого-биологического центра программу предложат к внедрению в городских школах в качестве дополнения к стандартным естественнонаучным программам.