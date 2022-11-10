Узбекистан построит школу в Физули

10 ноя. 20:25

Школа, которая будет построена в Физули при поддержке Узбекистана, станет символом братства двух народов, сказал президент Ильхам Алиев во время встречи с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Встреча двух лидеров состоялась 10 ноября в Самарканде. Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение и за гостеприимство. Также он выразил президенту Узбекистана благодарность за поздравление в связи с Днем победы Азербайджана.

"Мы очень ценим отношение братского узбекского народа, Ваше лично к нам, к нашей стране и к тому, что Азербайджан восстановил справедливость. И во время войны мы чувствовали поддержку, и после", - подчеркнул Ильхам Алиев.

"И конечно же, еще раз хочу выразить благодарность за инициативу построить школу в освобожденном от оккупации городе Физули. Это первый иностранный вклад, помощь в деле восстановления территорий, и мы это очень высоко ценим, и, как мы с вами только что обменялись информацией, строительство уже началось. Это будет школа, символизирующая братство наших народов", - заявил президент Азербайджана.