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Тбилиси и Лондон может связать прямой рейс

Тбилиси и Лондон может связать прямой рейс

Грузинский власти провели переговоры с представителями британского лоукостера EasyJet о прямом авиасообщении между столицами Грузии и Великобритании. Встреча состоялась в рамках туристической выставки в Лондоне World Travel Market.

"Безусловно, Великобритания для нас очень важный туристический рынок, и наличие прямых авиарейсов будет особенно способствовать росту турпотоков", – отметила замминистра экономики Грузии Майя Квривишвили.

Базой британского лоукостера является аэропорт Лутон в 45 км от Лондона. EasyJet имеет развитую маршрутную сеть по Европе.

 

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