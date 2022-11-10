Тбилиси и Лондон может связать прямой рейс

10 ноя. 20:20

Грузинский власти провели переговоры с представителями британского лоукостера EasyJet о прямом авиасообщении между столицами Грузии и Великобритании. Встреча состоялась в рамках туристической выставки в Лондоне World Travel Market.

"Безусловно, Великобритания для нас очень важный туристический рынок, и наличие прямых авиарейсов будет особенно способствовать росту турпотоков", – отметила замминистра экономики Грузии Майя Квривишвили.

Базой британского лоукостера является аэропорт Лутон в 45 км от Лондона. EasyJet имеет развитую маршрутную сеть по Европе.