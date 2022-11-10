Турецкие ударные БПЛА Akıncı оснастят радарами AESA

10 ноя. 19:47

В Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Akıncı оснастят радарами AESA (Активный электронный сканирующий массив) отечественного производства. Об этом сообщил глава Управления оборонпрома при администрации президента Турции Исмаил Демир.

Он также сообщил, что в будущем радары AESA планируется установить на модернизированных самолетах F-16 BBC Турции.

Демир обратил внимание на то, что Турция нацелена на максимальное импортозамещение авиационных систем и боеприпасов. "Все наработки и опыт будут использованы и внедрены при разработке отечественного самолета пятого поколения", - цитирует его агентство Anadolu.