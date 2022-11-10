В Абхазии стало в два раза больше отелей

10 ноя. 20:09

С доковидных времен в Абхазии почти в два раза увеличилось число отелей, сообщил президент республики Аслан Бжания.

"Туризм является одной из важнейших основ нашей экономики, и по показателям в этой области мы видим, что если в 2020 году у нас было всего 420 объектов размещения, то в 2022 году их количество выросло до 788 объектов", - отметил он.

Бжания, выступая перед общественностью с отчетом о проделанной с 2020 года работе, указал и на рост койко-мест в объектах размещения: с 28 тыс в 2020 году их число увеличилось до 39,3 тыс в этом году.

Он объяснил, что такой рост связан, прежде всего, с постановкой на налоговый учет множества теневых объектов размещения туристов.