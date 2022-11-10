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Кукурузу из Узбекистана проверят после отравления трех россиян

Кукурузу из Узбекистана проверят после отравления трех россиян

Из магазинов изъята отварная кукуруза в вакуумной упаковке, произведенная в Узбекистане, после отравления в Сибири нескольких потребителей, сообщает Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзор информирует о регистрации трех случаев пищевого отравления в Красноярском крае с предварительным диагнозом "ботулизм". При сборе эпиданамнеза специалистами Роспотребнадзора установлено, что все пострадавшие употребляли отварную кукурузу в вакуумной упаковке производства фирмы A.I.M-SHAMSHOD (Республика Узбекистан)", - сообщили в ведомстве.

Кукуруза была изготовлена 2 августа 2022 года, указанный срок годности - год. Товар поставлялся в несколько российских регионов: Красноярский край, Алтайский край, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области, Республики Хакасия и Бурятия, Забайкальский край.

"В настоящий момент вся продукция, размещенная в торговых объектах, арестована и изъята из оборота. В отношении импортера проводится внеплановая выездная проверка", - информирует Роспотребнадзор.

Ботулизм – относительно редкое, но серьезное заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum.

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