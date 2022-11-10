Байден и Си Цзиньпин встретятся на Бали в понедельник

10 ноя. 19:28

В следующий понедельник, 14 ноября, на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) состоятся переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что главы государств поговорят об усилиях, направленных на поддержание и углубление линии коммуникации между Вашингтоном и Пекином. Также Байден и Си Цзиньпин обсудят ответственную конкуренцию и совместную работу в областях, где интересы сторон совпадают, особенно в контексте транснациональных вызовов, влияющих на международное сообщество.

Лидеры также затронут широкий спектр региональных и глобальных вопросов, включая ситуацию вокруг Тайваня, Украины и КНДР.

Напомним, саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.