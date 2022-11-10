Азербайджанский Шахдаг ждет российских лыжников

10 ноя. 19:23

Российские туроператоры предлагают туры на горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане.

Как сообщает АТОР, сезон на курорте стартует в декабре, неделя отдыха в четырехзвездочном отеле с завтраками обойдется в 49 тыс рублей с человека. В районе Нового года такой же тур будет стоить от 57 тыс рублей.

Пакетные туры с прямыми перелетами предлагаются из Москвы, Санкт-Петербурга, Минвод, Сочи, Уфы, Самары, Новосибирска, Сочи, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Туры на Шахдаг появились у FUN&SUN, "Русского Экспресса", "Интуриста", PAC Group, Space Travel.

"Сезон на Шахдаге обычно начинается в декабре и продолжается до апреля, в этом году все раньше. Спрос, пусть не ажиотажный, но уже есть", - отметили в АТОР.

Шахдаг - доступный горнолыжный курорт, ски-пасс стоит около 20 евро в день (1200 рублей), а, например, в Сочи - от 50 евро (3000 рублей).

На курорте в Азербайджане оборудованы 18 трасс, работает горнолыжная школа, есть несколько отелей, спа, кафе и рестораны.

Отправиться в Азербайджан можно при наличии сертификата о вакцинации.