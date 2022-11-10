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ЕС решил не давать виз россиянам из нескольких регионов РФ

ЕС решил не давать виз россиянам из нескольких регионов РФ

Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности о том, чтобы не признавать паспорта и не выдавать шенгенские визы гражданам РФ, документы которых выданы в российских регионах, ранее входящих в состав Украины, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Российские загранпаспорта, выданные лицам, проживающим в этих регионах, "не будут приниматься в качестве действительных документов для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны", говорится в говорится в опубликованном в четверг на сайте Евросовета сообщении.

Данное решение пока носит предварительный характер, ему предстоит пройти официальную процедуру единогласного одобрения членами ЕС.

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