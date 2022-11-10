Иран согласился на визит представителей МАГАТЭ

10 ноя. 18:49

Иран одобрил визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ноябре. Об этом со ссылкой на отчет МАГАТЭ пишет Reuters.

По данным агентства, эта поездка позволит представителям МАГАТЭ получить ответы на свои вопросы о частицах урана, которые, как утверждает организация, были найдены на трех незаявленных объектах Исламской Республики.

В МАГАТЭ отметили, что на совещании, которое состоится на следующей неделе, ожидают начать получать от Ирана технически достоверные разъяснения по этим вопросам, в том числе доступ к местам и материалам, а также отбору проб, передает РИА Новости.

Напомним, в июне 2022 года в МАГАТЭ сообщили, что Иран до сих пор не объяснил происхождение урана на трех незаявленных объектах.