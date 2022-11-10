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Нетаньяху получает мандат на формирование кабмина Израиля

Нетаньяху получает мандат на формирование кабмина Израиля

Кандидатура лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху получила голоса 63 депутатов Кнессета (парламента) из 120, он сможет получить президентский мандат на формирование нового правительства Израиля, сообщает в четверг вечером госрадиостанция "Кан".

Президент Израиля Ицхак Герцог продолжает консультации с представителями партий, вошедших в новый созыв Кнессета по итогам досрочных выборов, состоявшихся 1 ноября. Он уже принял делегацию от партии "Еврейская сила", которая рекомендовала кандидатуру Нетаньяху на пост премьера. Также за Нетаньяху выступили ранее партии "Ликуд" и "Религиозный сионизм".

Таким образом, Нетаньяху уже заручился рекомендацией большинства депутатов Кнессета - 63 из 120.

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