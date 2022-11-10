Нетаньяху получает мандат на формирование кабмина Израиля

10 ноя. 18:44

Кандидатура лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху получила голоса 63 депутатов Кнессета (парламента) из 120, он сможет получить президентский мандат на формирование нового правительства Израиля, сообщает в четверг вечером госрадиостанция "Кан".

Президент Израиля Ицхак Герцог продолжает консультации с представителями партий, вошедших в новый созыв Кнессета по итогам досрочных выборов, состоявшихся 1 ноября. Он уже принял делегацию от партии "Еврейская сила", которая рекомендовала кандидатуру Нетаньяху на пост премьера. Также за Нетаньяху выступили ранее партии "Ликуд" и "Религиозный сионизм".

Таким образом, Нетаньяху уже заручился рекомендацией большинства депутатов Кнессета - 63 из 120.