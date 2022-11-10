НАТО проводит в Баку курсы для азербайджанских военнослужащих

Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО проводит в Баку для азербайджанских военнослужащих учебный курс "Оценка натовских операций на оперативном уровне". Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Занятия проходят в Институте военного управления. В ходе военнослужащим представлены брифинги на следующие на темы: "НАТО и военное сотрудничество", "Процесс планирования операций в НАТО", "Оценка операций в НАТО", "Системы анализа операций в НАТО" и другим тематикам.
Курсы продлятся до 12 ноября.