"Виола" создала новый бренд для стран СНГ

10 ноя. 18:19

В страны СНГ в ноябре начнутся поставки продукции компании "Виола" (бывшая дочка финского концерна Valio) под новым брендом Creamburg.

Creamburg будет представлен на рынке сливочным маслом и сырами, всего в ассортимент войдет свыше 20 позиций.

"Первые партии продукции ООО "Виола" отправятся в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан. В дальнейшем компания планирует расширять географию поставок", - сообщается в пресс-релизе компании.

В «Виола» отметили серьезный потенциал рынка СНГ, который в последние 10 лет использовался не полностью. "Сейчас уверены, что сможем реализовать весь потенциал продаж", - заявила старший вице-президент ООО "Виола" Наталия Добрынина.

Продукты под маркой Creamburg для стран СНГ будут производиться в Подмосковье по тем же стандартам, что и российский ассортимент Viola.