Кудрин оценил падение ВВП России по итогам года в 2,9-3,3%

10 ноя. 18:11

ВВП России по итогам 2022 года может оказаться в диапазоне 2,9-3,3%, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось. Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%", - заявил он в интервью RT.

По мнению Кудрина, это показатель гибкости российской экономики, большинство компаний смогли переориентироваться в части рынков сбыта.

Глава Счетной палаты добавил, что определенная доля нагрузки по падению ВВП перейдет на 2023 год. "Так, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году экономика может сократиться еще на 0,8%. Это реалистичная оценка", - отметил он.

"В целом же после двух лет падения ВВП нам потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, если не произойдет никаких новых сложных событий", - полагает Кудрин.

В ближайшие три года можно "не беспокоиться о том, что России придется сложно", так как у страны имеются ресурсы для покрытия дефицита бюджета.