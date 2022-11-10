Илон Маск выступит на полях саммита G20

10 ноя. 17:50

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен выступит перед студентами на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) на Бали. Об этом пишет агентство ANTARA.

Эту информацию также подтвердил представитель координационного министерства по морским делам и инвестициям Индонезии Андреас Дипи Патриа. Он уточнил, что выступление американского предпринимателя прослушают 500 специально отобранных индонезийских студентов, передает РИА Новости.

Встреча состоится 14 ноября в формате диалога с индонезийским бизнесменом Сехатом Сутарьей. На ней будут обсуждаться темы инноваций и предпринимательства.

Ожидается, что диалог с Маском будет моделировать министр образования, культуры, исследований и технологий Надием Анвар Макарим.