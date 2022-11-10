РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Президент Абхазии: аэропорт Сухума будет открыт в намеченные сроки

Президент Абхазии: аэропорт Сухума будет открыт в намеченные сроки

Сухумский аэропорт планируется открыт в намеченные сроки, к 2024 году, об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

В конце лета президент Абхазии заявлял, что власти страны рассчитывают на поддержку Москвы в запуске международного авиасообщения с Сухумом к 2024 году.

"Сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта, уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт", - сказал Бжания в четверг.

Сухумский аэропорт был закрыт в 1993 году, ожидается что его работа возобновится к январю 2024 года.

835 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version