Президент Абхазии: аэропорт Сухума будет открыт в намеченные сроки

10 ноя. 17:42

Сухумский аэропорт планируется открыт в намеченные сроки, к 2024 году, об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.

В конце лета президент Абхазии заявлял, что власти страны рассчитывают на поддержку Москвы в запуске международного авиасообщения с Сухумом к 2024 году.

"Сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта, уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт", - сказал Бжания в четверг.

Сухумский аэропорт был закрыт в 1993 году, ожидается что его работа возобновится к январю 2024 года.