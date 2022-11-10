СМИ: В Иране найден центр производства самодельных взрывных устройств

10 ноя. 17:32

В городе Шираз на на юге Ирана обнаружен центр производства самодельных взрывных. Об этом сообщил глава судебной власти в провинции Фарс, административным центром которой является Шираз, передает агентство Tasnim.

По его данным, силы безопасности Ирана задержали двух злоумышленников, которые работали над производством СВУ. Согласно предварительной информации, они собирались осуществить теракты в Ширазе и подстрекали жителей города к организации беспорядков.

В их мастерской также были найдены взрывчатые вещества, бутылки с зажигательной смесью и несколько единиц огнестрельного и холодного оружия.