Хорватия станет часть Шенгенского пространства

10 ноя. 17:27

В четверг Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенское пространство.

"Депутаты одобрили прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией", - говорится в сообщении ЕП.

За вступление страны в Шенген проголосовали 534 депутата, против - 53, воздержались - 25.

По оценкам Совета Евросоюза, Хорватия выполнила все требования, необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству.

Окончательно решение по интеграции за Советом ЕС, он должен принять решение единогласно.

В Европарламенте также призывают оперативно присоединить в Шенгенскому пространству Болгарию и Румынию.