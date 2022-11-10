"Нулевой" радиационный фон измерили на АЭС "Аккую"

10 ноя. 16:55

Замер "нулевого" радиационного фона произвели на строящейся АЭС "Аккую", рассказали в службе коммуникаций АО "Аккую нуклеар" (предприятие Росатома).

"Программа по определению "нулевого" фона, результаты которой станут отправной точкой для регулярных измерений радиационного фона на этапе эксплуатации АЭС "Аккую", реализуется в совместно с компанией "Гидротехпроект" и курируется турецкими регулирующими органами", - цитирует сообщение ТАСС.

Как пояснил зам главного инженера "Гидротехпроекта" Сергей Яковлев, радиационный мониторинг на предэксплуатационном этапе необходим для определения измерения естественных радионуклидов и гамма-излучений на месте, где строится АЭС. строительства АЭС. Берутся пробы воздуха и грунта.

Техдиректор "Аккую нуклеар" Татьяна Макарчук отметила, что в будущем году все замеры будут завершены, на их основе турецкий регулятор даст свои заключения. По ее словам, подобные исследования будут устраиваться в течение всего срока эксплуатации станции и после ее вывода из эксплуатации.