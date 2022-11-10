Жители Тбилиси останутся без воды до утра

10 ноя. 16:46

Компания Georgian Water and Power продолжает ремонтировать поврежденный центральный магистральный водопровод, поэтому части жителей Тбилиси придется провести без воды больше времени, чем ожидалось ранее.

После аварии, произошедшей ночью, подачу воды должны были восстановить не позднее 15:00 по местному времени (14:00 мск). Согласно новой информации, воды не будет до 08:00 (07:00 мск) завтрашнего дня у жителей I, II, III кварталов Важа-Пшавела, части проспектов Важа-Пшавела и Казбеги, части улицы Нуцубидзе, микрорайонов и кварталов Нуцубидзе I, II, IV, V, улиц Кавтарадзе. Закариадзе, Геловани, Залдастанишвили, Чиковани, Будапештской и Львовской, Ониашвили, Миндели, Джикия, Пхакадзе и ряда других.

Чуть раньше - в 02:00 (01:00 мск) - водоснабжение должно вернуться в дома жителей Коджори, Кикети, Бетания, Квесети, Самадло, Табахмела, Шиндиси, Цавкиси.

До завершения ремонта Georgian Water and Power будет привозить воду цистернами, передает Sputnik Грузия.