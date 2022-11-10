Казахстан будет отгружать 1,5 миллионов тонн нефти в год по Баку-Тбилиси-Джейхан

10 ноя. 16:39

Премьер Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что страна намерена приступить к отгрузке 1,5 млн тонн нефти в год по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан с 1 января следующего года.

"Через Баку - Тбилиси - Джейхан у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года 1,5 млн тонн нефти грузить в этом направлении", - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что руководство в дальнейшем нарастит мощности поставок по этому направлению более чем в четыре раза. В обозримом будущем, по его словам, планируется выйти на уровень отгрузки порядка 6-6,5 млн тонн нефти.