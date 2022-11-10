Матыцин рассказал, как санкции и патриотизм помогают российскому спорту

10 ноя. 16:38

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что спортивные ведомства России и Беларуси выстроили эффективную систему взаимодействия, спорт в обоих государствах становится сильнее, несмотря на санкции.

По словам Матыцина, российские спортсмены не дрогнули и заняли «яркую патриотичную позицию». «Спорт становится сильнее, потому что мы создаем внутреннюю конкуренцию», - пояснил он. «Спорт ни в коей мере не должен останавливаться в развитии, он должен демонстрировать ресурс наших государств», - подчеркнул российский министр.

В заключение Матыцин выразил уверенность, что лидеры Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин – «спортсмены по духу» – обеспечат успешное развитие индустрии в целом.