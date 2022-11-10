Россия и Иран будут готовить киберзащитников

10 ноя. 16:13

Власти Ирана и российское Агентство развития навыков и профессий (АРНП) создадут международную ассоциацию по развитию новых навыков и профессий, которая займется развитием навыков, в том числе касающихся кибербезопасности, интернета вещей, цифровизации экономики и других сфер. Об этом сообщила пресс-служба агентства по итогам подписания в Екатеринбурге соответствующего соглашения.

"В ходе Международного чемпионата высокотехнологичных профессий "Хайтек" в Екатеринбурге подписано соглашение о создании Международной ассоциации сотрудничества по развитию новых навыков и профессий между Министерством кооперации, труда и социального обеспечения Ирана и Агентством развития навыков и профессий РФ", - говорится в сообщении.

Представитель иранской делегации замминистра кооперации, труда и соцобеспечения Ирана Голамхоссейн Хоссейниния отметил, что сотрудничество России и Ирана находится на достаточно высоком уровне. "Уверен, что подписание соглашения станет еще одним важным шагом к расширению возможностей для нашей молодежи", - подчеркнул он.