Пристав арестован за присвоение денег покойницы в Избербаше

10 ноя. 16:03

Суд принял решение об аресте замначальника отделения управления ФССП в Избербаше за обналичивание денег со счета скончавшейся жительницы Екатеринбурга, рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по Дагестану.

Следствие установило, что в прошлом году подозреваемый в сговоре с третьими лицами и на основании заведомо фальшивых документов запустил исполнительное производство о взыскании долга на сумму более 4 млн рублей с банковских счетов умершей женщины.

Деньги, владелицей которых была дочь покойницы, перевели на счет фиктивного взыскателя, подконтрольного третьим лицам, а они уже распорядились ими по своему усмотрению.

Было открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере).

"Советским районным судом города Махачкалы Республики Дагестан в отношении Абухова Р.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению данного преступления", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.