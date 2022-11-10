В Дербенте прошел мониторинг объектов культурного наследия

10 ноя. 15:51

В рамках планового мониторинга и.о. главы Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев осмотрел территорию цитадели "Нарын-кала", сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Министерство управления культуры РФ по ЮФО и СКФО выдало предписание Дербентскому музею-заповеднику о демонтаже звонницы до 22 ноября, расположенной на крепости.

Согласно предписанию, проведен демонтаж звонницы, которую перенесут на площадь Свободы после завершения работ по благоустройству, где находился Собор Святого Георгия Победоносца.

Также сейчас ведется работа по очистке от растительности архитектурных памятников на территории упомянутого комплекса, возвращая историческим зданиям и сооружениям их первоначальный вид.

В пресс-службе добавили, что мониторинг объектов культурного наследия продолжится.